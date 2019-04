Dieses Remis hilft keinem

Der FV Ravensburg II ist am Sonntag in der Fußball-Landesliga gegen die TSG Balingen II nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Dieser Punkt hilft weder den Ravensburgern noch den Balingern. Die TSG II bleibt auf dem Abstiegsrelegationsplatz, der FV II kletterte zwar einen Platz nach oben auf Tabellenplatz acht, die Lage allerdings bleibt angespannt. Tragischer Held an diesem kühlen Nachmittag war Robin Hettel, der kurz vor Schluss für den Ausgleich sorgte und in der Nachspielzeit mit einem verschossenen Strafstoß den möglichen Sieg vergab.

Das Spiel begann denkbar schlecht für den Gastgeber. Gespielt waren gerade mal drei Minuten, da geriet der FV II bereits in Rückstand. Nach einem Eckball für die TSG II, ausgeführt durch Mika Müller, segelte die Ecke durch die gesamte unsortierte FV-Abwehr, die in Paul Kozik einen dankbaren Abnehmer fand, der Balingen mit 1:0 in Führung brachte. „Wir haben hundsmiserabel Fußball gespielt“, ärgerte sich FV-Trainer Wolfgang Grünhagel. „Wir hatten eine Fehlpassquote, die unter aller Kanone war.“ Grünhagel bemängelte weiter: „So wie wir beim Eckball verteidigt haben, so haben wir uns in Hälfte eins auch präsentiert.“ Beim FV II lief in den ersten 45 Minuten wahrlich nicht viel zusammen. „Wir waren körperlich zwar auf dem Platz, aber geistig nicht da, hatten kein Zweikampfverhalten und bei Ballbesitz waren wir viel zu langsam und behäbig.“

Balingen musste eigentlich nur auf die Fehler von Ravensburg warten, „und da haben wir reichlich davon angeboten“. Der FV II konnte sich bei den Gästen bedanken, dass es bis zur Pause beim knappen Rückstand blieb. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich in Hälfte eins bot sich noch Robin Hettel. Seine Direktabnahme vor dem Pausenpfiff lenkte Gästetorhüter Michael Grom zur Ecke. Dass die TSG II in Hälfte eins gleich zwei Führungsspieler verletzungsbedingt verlor und zur Pause auch noch Torhüter Grom ausgewechselt werden musste, brachte die Balinger aus dem Konzept.

Wohlfarth sorgt für Gefahr

Nach der Pause das gleiche Bild. Der FV II zwar bemüht, zwingende Möglichkeiten allerdings blieben weiter aus. Die beste hatte noch Tim Lauenroth (64.), der nach einer Flanke von Issac Abeselom einen sehenswerten Fallrückzieher an die Querlatte setzte. In der 67. Minute brachte Gerhard Grünhagel Steffen Wohlfarth für Issac Abeselom – mit Wohlfarth hatte die TSG-Defensive fortan ihre Probleme. Drei Ballkontakte reichten dem FV II in der 82. Minute zum Ausgleich. Ein Freistoß am eigenen Strafraum, getreten von Sebastian Mähr, erreichte Wohlfarth auf der linken Seite, dessen Flanke versenkte Robin Hettel per Kopf zum 1:1. Wohlfarth war auch danach ein dauernder Unruheherd im gegnerischen Strafraum. In der dritten Minuten der Nachspielzeit wurde Wohlfarth ein letztes Mal auf die Reise geschickt und von Balingens Ersatztorhüter Lukas Diller ziemlich unsanft von den Beinen geholt. Den Sieg vor Augen setzte Robin Hettel den fälligen Strafstoß aber neben das Tor. „Von der Anzahl an Chancen in Hälfte eins haben wir den Sieg verschenkt“, sagte Gästetrainer Joachim Koch, „im Nachhinein aber war der Punkt natürlich noch glücklich.“