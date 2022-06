Dieser Trainer hat ab sofort das Sagen beim FV Ravensburg

Die Saison 2022/23 in der Fußball-Oberliga startet am 6. August. Zwei Wochen zuvor steht bereits die erste Runde im Verbandspokal auf dem Plan.

Definitiv kein Unbekannter in der Fußballszene ist der neue Trainer des FV Ravensburg: Tobias Flitsch feierte am vergangenen Wochenende mit dem SC Geislingen die Meisterschaft in der Landesliga-Staffel 2 und trainierte zuvor auch schon den SSV Ulm 1846 in der Regionalliga und die Stuttgarter Kickers in der Oberliga.

Bei den Ravensburgern hat der 42-Jährige nun die Aufgabe, junge Spieler ans Oberligateam heranzuführen und den Abstand zu den vorderen Rängen in der Liga deutlich zu verkleinern.

Lob für den bisherigen Trainer

Die Nachfolge von Steffen Wohlfarth beim FV ist geklärt: Tobias Flitsch folgt bei den Ravensburgern auf den Ex-Profi. „Es ist nie leicht, den direkten Übergang vom Spieler zum Trainer zu schaffen“, sagte Flitsch am Dienstag bei seiner offiziellen Vorstellung beim FV.

„Steffen hat in den vergangenen vier Jahren tolle Arbeit abgeliefert.“ Daran will Flitsch anknüpfen. „Es ist schön, als Trainer zurück in der Oberliga zu sein“, meint der 42-Jährige. „Der FV ist ein guter Verein mit einem guten Konzept.“

Eine Saison mit vielen Schwierigkeiten – unter anderem gab es sehr viele Verletzte – beendeten die Ravensburger am vergangenen Wochenende mit einem Sieg beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen und damit dem Sprung auf Platz acht.

„Wir wollen mit dem neuen Trainer den nächsten Schritt gehen“, sagt der FV-Manager Fabian Hummel, der ab der kommenden Saison nicht mehr U23-Trainer sein wird und sich stattdessen komplett auf die Aufgaben als Sportlicher Leiter konzentrieren wird. „Und der nächste Schritt heißt nicht Platz sieben oder acht, sondern oberes Drittel. Wir wollen Fortschritte sehen.“

Zwei bis drei neue Spieler sollen kommen

Klare Ansagen für den neuen Trainer, der zu einem großen Teil auf den bisherigen Kader zurückgreifen kann. In wenigen Wochen beginnen die Ravensburger bereits wieder mit der Vorbereitung. „Es ist aber trotzdem noch viel Zeit, um in Ruhe über sinnvolle Transfers zu sprechen“, sagt Flitsch. Sowohl der 42-Jährige als auch Hummel sprachen von zwei bis drei Zugängen. „Der Reiz muss natürlich sein, mehr zu erreichen“, meint Flitsch.

Mit seiner Familie wohnt er in Göppingen und wird dort auch bleiben. „Der Plan ist, zweimal pro Woche in Ravensburg zu übernachten und mittwochs vielleicht auch zwei Einheiten zu gestalten“, sagt Flitsch. Die Zeit im Auto sei für ihn kein Problem.

„Die Strecke nach Crailsheim war deutlich schwieriger zu fahren“, erinnert er sich an seine Zeit beim damaligen Oberligisten. Nach Crailsheim trainierte Flitsch den FC Heiningen in der Landesliga – und für ein Jahr in der Verbandsliga. Anschließend ging es zunächst als Co-Trainer zum SSV Ulm 1846, 2018 zu den Stuttgarter Kickers und nach dem Scheitern in der Aufstiegsrelegation 2019 zum SC Geislingen.

Rahman Soyudogru wird neuer spielender Co-Trainer

Daneben führt Flitsch zwei Firmen. „Eigentlich drei, die dritte ist meine Familie“, sagt der 42-Jährige lachend. „Ich wollte nie nur abhängig vom Fußball sein.“ Unter anderem ist er Inhaber eines Sportfachgeschäfts in Göppingen. Beim FV hat Flitsch vorerst für eine Saison unterschrieben. „Das war bisher bei meinen Vereinen immer so. Hoffentlich haben wir Erfolg, dann können wir uns im Winter gerne zusammensetzen und schauen, was sinnvoll ist.“

Als Co-Trainer zur Seite steht ihm beim FV in der kommenden Saison Rahman Soyudogru. Der Stürmer wird seine aktive Karriere aber noch nicht beenden. „Er wird ein spielender Co-Trainer“, sagt Hummel. Oft ist es im Fußball so, dass ein Trainer auch seinen Co-Trainer mit zum neuen Verein bringt. „In der Regel arbeiten Trainer und Co-Trainer länger zusammen“, meint Flitsch. „Aber ich habe ein gutes Gefühl.“ Für Soyudogru wird es laut eigener Aussage „eine spannende Aufgabe“. Der 33-Jährige spielt seit 2013 (wieder) beim FV und bereitet sich langsam auf die Karriere nach der Karriere vor. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe.“