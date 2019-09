Dieser Ravensburger ist Datenanalyst - und hat auf Instagram 60.000 Follower

Vor vier Jahren kamen im Spätsommer täglich Tausende Geflüchtete in Deutschland an und Angela Merkel sagte am 31. August 2015 den inzwischen unzählige Male zitierten Satz „Wir schaffen das“. In München begrüßten die Bürger die Neuankömmlinge überschwänglich.

Wenig später, Ende 2015, stieg auch der junge Syrer Naseer A. dort aus dem Zug. Über das Erstaufnahmezentrum in Karlsruhe wird er nach Ravensburg gebracht. So blickt der 22-Jährige jetzt zurück auf seine Zeit in der Stadt, die ihm viel ermöglicht hat, in der er sich aber nicht ...