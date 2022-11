An Heilig Abend zog er jahrzehntelang singend durch Ravensburg: Xaver Wolf ist 100

Der Brauch schweißt offenbar zusammen - und hält jung: Zwölf von fünfundzwanzig Heilignachtsängern kamen zu einer außerordentlichen Probe in der Weststadt zusammen: „Viel Glück und viel Segen“ wünschten sie singend ihrem langjährigen Mitglied Xaver Wolf, der am 22. November 100 Jahre alt wurde. Noch nie konnte während des 150 Jahre alten Brauchs der Heilignachtsänger ein Mitglied zum 100. Geburtstag geehrt werden.

Rückblick auf ein erfülltes Leben

Xaver Wolf nahm die Glückwünsche mit einem leisen Lächeln entgegen. Erinnerungen an viele Jahre des gemeinsamen Singens schienen in ihm aufzutauchen. Und dankbare Rückblicke auf ein erfülltes Leben mit Beruf, Familie und verschiedensten Engagements in Hobby und Ehrenamt. Nach dem Tod seiner Ehefrau lebt dieser feinsinnige, gläubige Jubilar seit 2019 im Hause von Tochter und Schwiegersohn, Lilo und Gustl Lang (linkes Foto), in dem auch Enkel und Urenkel gern vorbeischauen. Geborgen in einer Familie und nicht allein.