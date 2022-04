Dieser DJ stammt aus Bad Waldsee und legt in der ganzen Welt auf

Kareten gewinnen

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost Karten für den Auftritt von Marten Hørger am Ostersonntag, 17. April, um 22 Uhr in der Kantine in Ravensburg. Wer zwei Tickets gewinnen möchte, der sollte bis Donnerstag, 14. April, 12 Uhr, eine E-Mail mit seinem Namen und dem Stichwort „Kantine“ an gewinnenrv@schwaebische.de senden. Die Gewinner werden per E-Mail informiert. Zum Erhalt der Karten müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Die Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis