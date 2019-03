Etwa 600 Zivilklagen gegen Volkswagen-Händler beziehungsweise die Volkswagen AG sind derzeit am Landgericht Ravensburg anhängig.

Wie Gerichtssprecher Franz Bernhard auf Anfrage bestätigte, seien die Zivilrichter dadurch derzeit stark belastet. In der Regel würden die Klagen wegen manipulierter Abgas-Software in zweiter Instanz am Oberlandesgericht Stuttgart mit einem Vergleich enden, so Bernhard.