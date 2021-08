Bereits in der Nacht zum Donnerstag hat ein Dieb aus einem abgestellten Traktor insgesamt 180 Liter Treibstoff entwendet, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Der Täter pumpte den Diesel aus der landwirtschaftlichen Maschine ab, die zu der Zeit in Hergottsfeld abgestellt war. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls, Hinweise werden unter Telefon 0751 / 80 33 333 erbeten.