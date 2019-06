Diese Ravensburger Kreisräte engagieren sich seit 20 Jahren für die Bürger

Landrat Harald Sievers hat bei der Sitzung des Kreistags im Bauernhausmuseum Wolfegg langjährige Mitglieder der Gremiums mit der Landkreismedaille in Bronze ausgezeichnet. Seit 20 Jahren engagieren sich Josefine Haberkorn (CDU), Josef Forderer (CDU), Gerhard Lang (SPD), Peter Clément (SPD) und Wolfgang Dieing (ÖDP) als Kreisräte für den Landkreis Ravensburg und seine Bürger.

Kommunale Selbstverwaltung sei „Demokratie im ursprünglichsten Sinne“, sagte Sievers in seiner Rede. Manchmal werde es hitzig, manchmal auch persönlich in der kommunalpolitischen Arbeit. Deshalb sei es etwas Besonderes, sich zu engagieren. Der Landrat sparte nicht mit Anerkennung. Mit den Worten „sie haben dem Landkreis gut getan. Sie haben dem Gremium gut getan“ drückte er seine Wertschätzung aus. Den Glückwünschen schlossen sich die Fraktionsvorsitzenden der jeweiligen Parteien an und äußerten sich durchweg positiv und mit persönlicher Note zur gemeinsamen Arbeit in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Josefine Haberkorn wird dem neuen Kreistag nicht mehr angehören, Dieing war bei der Ehrung nicht anwesend.