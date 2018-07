Diese niedlichen Wasserakrobaten tummeln sich Freitag in Ravensburg

Wer heute auf der Schützenstraße in Ravensburg vorbeifuhr, der konnte an der Oberschwabenhalle ein Zirkuszelt im Aufbau sehen.

Doch dahinter verbirgt sich mehr. Beim Zirkus Knie - unter der Leitung von Louis Knie in der siebten Generation – findet im ersten Teil ein traditioneller Zirkus statt. In der Pause wird mit 50 Mann in 15 Minuten ein ca 150 000 Liter Wasser fassendes Becken aufgebaut, um im zweiten Teil auch Andrew, Sigi und Nelson ins Programm holen zu können. Die Seelöwen im Alter von vier und neun Jahren tummelten sich gestern bereits im Freien in einem Becken. Sie verzehren jeweils zwischen fünf und sieben Kilogramm Hering täglich und haben selbst beim Transport ein Wasserbecken im Lkw. Inklusive der Wohnwagen reiste der Zirkus mit knapp 100 Fahrzeugen aus Überlingen an, am Freitag um 16 Uhr ist Premiere. Foto: Derek Schuh