Diese Menschen produzieren Ihre Lebensmittel

Was esse ich da überhaupt? Immer mehr Menschen achten darauf, was sie zu sich nehmen und wie die Lebensmittel hergestellt werden. Dass Tiere gut gehalten werden, dass wenig Zusatzstoffe und Chemie in Lebensmitteln stecken und dass die Wege nicht weit sind – das ist Verbrauchern wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters live.in.Ravensburg. Essen ist auch Vertrauenssache. Auf der Genussmesse „Gusto“ können die Besucher jene Menschen kennenlernen, die hinter den Produkten stehen, die das Brot backen, die Kühe füttern, den Honig schleudern oder den Hopfen ernten. Die Messe in der Oberschwabenhalle bietet vom 23. bis zum 25. November gute Gelegenheiten, um mal nachzufragen und ins Gespräch zu kommen.

Besondere Biere

Charlotte Müller und Lukas Locher haben in Tettnang den Betrieb ihrer Eltern übernommen. Inzwischen firmieren die Geschwister unter „Hopfengut No. 20“. Sie bauen weiterhin Hopfen an und betreiben ein Museum. Zusammen mit Braumeister Fritz Tauscher verarbeiten sie einen Teil ihres feinen Aromahopfens zu spannenden Bierspezialitäten. Sie brauen eher kleine Mengen, manche gibt es nur zwei Monate pro Jahr: Craft-Biere, „Biere mit Geschichte“, wird Charlotte Müller in der Pressemitteilung zitiert. Das Hopfengut-Team wird dieses Jahr zum vierten Mal auf der „gusto!“ dabei sein. An ihrem Stand im Foyer der Oberschwabenhalle kann man Hopfengut-Biere kosten – ausgeschenkt werden sie in kleinen Mengen in Biersommelier-Gläsern. „Wir wollen zeigen, dass man Biere genießen kann wie Wein“, sagt Charlotte Müller, die ausgebildete Biersommelière ist.

Brot aus dem Ur-Getreide Emmer

Bäckermeister Stefan Schneider verkauft seine Brote normalerweise in Bad Wurzach Haidgau. Und einmal im Jahr auch auf der „gusto!“. Seine Spezialität: Er backt Brot aus Emmer, einer der ältesten Getreidesorten der Welt. Ein Bauer aus Haidgau baut den Emmer speziell für Schneider an, in Sichtweite der Backstube. Vollkornprodukte aus Emmer sind sehr gefragt auf der „gusto!“, weiß Schneider seit seiner Messe-Premiere 2017. Und die Messegäste in Ravensburg interessieren sich für dieselben Fragen wie er: Kommt das Getreide aus der Region? Und wird es auch in regionalen Mühlen verarbeitet? Welche Zutaten werden beim Backen verwendet, sind etwa Emulgatoren oder Zusatzstoffe drin? Auf all diese Punkte legt Schneider selbst größten Wert und erzählt gern von der Stelzenmühle in Eggmannsried, vom besonderen Backmalz, das er verwendet, und von seiner neuesten Brotsorte, einem Dinkelbrot mit Walnuss, Sonnenblumenkernen und etwas Malz. Wer Hunger hat, bekommt bei Schneiders kleiner Bäckerei auf der „Gusto“ warme Krautkrapfen auf die Hand.

Scharfe Sachen aus Ravensburg

Michael Weißhaupt mag selbst gern scharfes Essen – daraus hat sich ein nebenberufliches Standbein entwickelt: Der Ravensburger produziert seit zwei Jahren Chilisoßen, scharfe und extrem scharfe, inzwischen zudem Chutneys und Senf. „Ravensfeuer“ heißt die Firma, seinen Produkten verpasst der Comic-Zeichner originelle Namen wie „Ravensburner“ oder „Bustard“ (ein Chili-Senf) oder „Django Mutney“ (ein Mango-Chutney). Diese Saison hat er seine Produktion umgestellt: Die Chilischoten, die er verarbeitet, stammen nun aus der Region, früher hat er die speziellen Sorten in ganz Europa zusammengesucht.

Im Sommer 2018 kooperierte er mit der Gärtnerei der Stiftung Liebenau, die auf dem stiftungseigenen Gelände gute Chili-Bedingungen geschaffen hat, insgesamt sechs Sorten sind dort gewachsen. Am „Gusto“-Messestand dürfen die Besucher Weißhaupts scharfe Sachen probieren, „auf eigene Verantwortung“. Er hat zudem besonders schonend getrocknete Chilischoten dabei, ebenso zu Gewürzen gemahlene Chilis. „Wir haben auch die Fatalii, die schärfste Chili Afrikas, im Angebot. Die kriegt man in Deutschland sonst nirgends getrocknet“, kündigt er an. Messebesucher reagieren seiner Erfahrung nach sehr unterschiedlich: „Manchen ist beim Probieren schon das Mildeste zu heftig, andere testen die schärfste Sauce und zeigen weder Schweiß noch Rötung.“