Mit dem Programm „Impulse Inklusion“ fördert das Ministerium für Soziales und Integration laut einer Pressemitteilung in diesem Jahr 28 Projekte, die das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen im Alltag voranbringen. Gefördert werden Projekte von Selbsthilfeorganisationen, Kommunen, Vereinen oder von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Darunter sind auch zwei Konzepte aus dem Landkreis Ravensburg.

So erhalte das Inklusive Theaterprojekt der „Companie paradox Ravensburg“ mit Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen des Zentrums für Psychiatrie (ZfP), Mitarbeitern des ZfP und Bürgern aus Ravensburg und Umgebung 7500 Euro. Mehr als 17 000 Euro werde dem Projekt „Sprache verbindet“ der Zieglerischen in Wilhelmsdorf zur Verfügung gestellt, das helfen soll, die Barrieren zwischen hörenden und nicht hörenden Menschen abzubauen.

Insgesamt stelle das Land Baden-Württemberg rund 410 100 Euro zur Verfügung, wie Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha mitteilt. „Inklusion ist viel mehr als nur die Rampe für Rollstuhlfahrer oder Angebote zur Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderungen sollen bei uns in Baden-Württemberg gleichberechtigt am Alltag teilhaben, ob auf der Arbeit, in Sportvereinen oder bei Veranstaltungen. Ich freue mich deshalb, dass wir auch in diesem Jahr wieder so viele unterschiedliche und kreative Projekte aus allen Bereichen des Lebens fördern können“, wird Lucha in der Pressemitteilung zitiert.