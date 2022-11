Diese fünf Punkte stehen im neuen „Masterplan-Tourismus“ für Oberschwaben

Die Oberschwaben-Tourismusgesellschaft hat sich einen neuen Masterplan Tourismus erstellt. Er soll Leitlinien für den Fremdenverkehr in den Jahren bis 2027 setzen. Die Geschäftsführerin des Tourismusverbands, Petra Misch, hat mit der „Schwäbischen Zeitung“ über die fünf wichtigsten Punkte gesprochen, die der neue Plan vorsieht.

Die Ausgangslage:

Entgegen etablierter Freizeit-Regionen wie dem Schwarzwald oder dem Bodensee, ist Oberschwaben noch nicht sehr lange touristisch aktiv. „Wir waren lange ein weißer Fleck auf der Karte“, erklärt Petra Misch. Seit 2006 kümmert sich die Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) darum, das zu ändern.

Gesellschafter der OTG sind die drei Landkreise Biberach, Ravensburg, Sigmaringen sowie 65 Städte und Gemeinden und der Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu. „Was bisher aber gefehlt hat, war die Identität, die Frage: Wofür stehen Oberschwaben und das württembergische Allgäu.“ Im Gegensatz zum Bodensee oder dem Schwarzwald fehle bislang ein klares Bild, das man sofort im Kopf habe, wenn man an Oberschwaben denkt.

Zentrale Werte:

Im Mittelpunkt des neuen Masterplan 2027 stehen Werte, für die die Region stehen möchte. „Die haben wir mit Tourist-Infos, Hoteliers, Naturschützern und Museumsvertretern erarbeitet“, so Misch. Bei diesen Werte handele es sich um die Themen „natürlich und authentisch“. Man wolle nicht, so die OTG-Chefin, „irgendwelche Disney-Welten vorgaukeln“. Einen Over-Tourism, also den Massentourismus, wie man ihn an schönen Tagen am Bodensee sieht, wolle man nicht.

„Es geht hier nicht um Menge und Masse. Wir wollen Menschen hierher holen, die das Natürliche und Authentische schätzen können.“ Wer nach Oberschwaben kommt, solle sich Zeit nehmen und mit allen Sinnen genießen. „Nicht nur die Kulinarik, auch eine schöne Aussicht kann man genießen“, sagt Misch. Weiterer Kernpunkt sei ein „bewusstes Unterwegs-Sein“, wofür sich die Region gut eigne. „Das ist ein Unterschied zu Brennpunkten, wo sich alles an einer Stelle bündelt.“

Die Zielgruppe:

Die Zielgruppe zu definieren, sei ein wichtiger Teil des Masterplans gewesen, erklärt Petra Misch: „Früher hat man gesagt: Wir wollen Familien. Aber das ist keine homogene Zielgruppe.“ Es gebe Familien, die gerne All-Inclusiv-Urlaub am Strand machen. „Die brauchen wir nicht herholen.“ Wer also soll Oberschwaben besuchen? „Es geht um gebildete, an Nachhaltigkeit orientierte, bewusst lebende und finanziell unabhängige Menschen“, steht im Masterplan.

Das heiße zwar nicht, dass nur Reiche Urlaub in Oberschwaben machen sollen, aber laut Misch könne man „mit keiner Strategie und auch nicht mir viel Geld“ Leute aus prekären Milieus in die Region holen. „Wenn die überhaupt mal in den Urlaub können, buchen sie einen Pauschalurlaub für 400 Euro in Mallorca“, meint die Touristikerin. Direktvermarkter und regionale Produkte aus Oberschwaben seien da nicht drin.

„Hierher sollen nicht nur die mit dem ganz dicken Geldbeutel kommen, aber Menschen die bereit und in der Lage sind, die Werte zu bezahlen, die sie von uns bekommen.“ Petra Misch

Der Schwerpunkt Radfahrer:

Am besten, so Petra Misch, funktioniere das bewusste Unterwegs-Sein auf dem Rad. Säulen des oberschwäbischen Tourismus seien deshalb die Radfernwege „Donau-Bodensee-Radweg“ und „Oberschwaben-Allgäu-Radweg“, beide wurden vor Kurzem neu als Vier-Sterne-Radwege ausgezeichnet.

Ein Leuchtturm sei aber auch die vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) anerkannte Radreise-Region im württembergischen Allgäu. „Das ist die erste zertifiziere Radreise-Region in ganz Baden-Württemberg“, verdeutlicht Misch die Besonderheit. Radfahren könne man zwar überall, die natürlich-schöne Umgebung, die gute Ausschilderung, der Service rund ums Rad und die darauf spezialisierten Gasthöfe und Hotels seien aber einzigartig im Land.