Diese fünf Artikel aus dem Kreis Ravensburg interessierten 2019 am meisten

Ein Ravensburger, der sich im Fernsehen blamiert, eine Familie die auf engstem Raum wohnen will und weitere spannende Geschichten: Diese Texte interessierten im Kreis Ravensburg im Jahr 2019 am meisten. Berichterstattung über Unfälle und Gewaltverbrechen an Menschen sind aus dieser Auflistung ausgenommen.

Der Ravensburger Andreas Reck blamierte sich in der TV Sendung "Wer wird Millionär". (Foto: RTL)

Der Inhaber der Ravensburger Bar Riva, Andreas Reck, stand in der TV Sendung "Wer wird Millionär" bei der 300-Euro-Frage gehörig auf dem Schlauch.

Moderator Günther Jauch wollte von ihm wissen: „Wer kann vielleicht schwimmen, aber nicht fliegen?“ Zur Auswahl standen A: Stockenten, B: Pfeifenten, C: Krickenten, D: Studenten. Eine Fangfrage, auf die Reck sieben Minuten lang keine Antwort wusste.

Am Ende konnte der Gastronom aber doch mit 64.000 Euro nachhause gehen.

Michael, Elias, Sofia und Hanna Gretz (von links) waren auf der Suche nach einem passenden Platz für ihr Tiny House. (Foto: Patrick Müller)

Michael Gretz aus Leutkirch plant mit seiner vierköpfigen Familie einen außergewöhnlichen Schritt: Sie wollen aus ihrer 114 Quadratmeter großen Mietwohnung in ein knapp 40 Quadratmeter großes Tiny House ziehen.

Was ihnen dafür allerdings noch fehlte, war das passende Grundstück.

In dieser gelben Decke fand ein Jäger in einem Wald bei Gebrazhofen den toten Welpen. (Foto: Jochen Riess)

Bei Gebrazhofen wurde in einem Wald ein toter Welpe gefunden, der dort nah an einem Weg, in eine gelbe Decke gewickelt, abgelegt worden war. Bei der Aufarbeitung gab es Kritik an der Polizei.

Der Rapper Capital Bra hatte Jugendlichen aus dem Landkreis Ravensburg lebenslangen freien Eintritt zu seinen Konzerten versprochen. Doch daraus wurde nichts. (Foto: Uli Deck/dpa)

Zwei Jugendliche wurden auf dem Weg zum Rap-Konzert von einer Gang angegriffen. Der Künstler bot den Opfern daraufhin lebenslang freien Eintritt an. Doch die Überfallopfer warteten ewig auf Antwort.

Wir haben nocheinmal nachgefragt. So ist die Situation heute:

Ein Bagger sank auf dem sumpfigen Untergrund der ehemaligen Fischteiche ein. Einige Bad Waldseer hatten das vorhergesehen. (Foto: Wolfgang Heyer)

Ein Bagger, der auf dem sumpfigen Untergrund der ehemaligen Fischteiche einsinkt, das haben viele Bad Waldseer – mal ironisch, mal todernst – vorhergesagt. Im September ist das tatsächlich passiert.