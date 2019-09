Unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch aus einem unverschlossen geparkten Pkw in der Säntisstraße in Bavendorf eine Geldbörse gestohlen, in der sich unter anderem Bargeld und Dokumente befanden. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333.