Diebe wollten Kondomautomaten knacken

Unbekannte Täter haben laut Polizeibericht zwischen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, versucht, den Kondomautomat in der öffentlichen Toilette am Kuppelnauplatz zu knacken. Sie scheiterten jedoch beim gewaltsamen Öffnen des Gehäuses. Es gelang ihnen nicht, an die Waren zu kommen. Am Automaten entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.