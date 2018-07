Diebe stehlen Taschemit teuerem Handy

Eine Handtasche mit einem hochwertigen Mobiltelefon war laut Polizeiangaben die Beute von Langfingern, die am Montag gegen 18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in Ravensburg ihr Unwesen getrieben haben. Während die 21-jährige Geschädigte an einem Schmuckstand auf dem Marienplatz ihre Handtasche für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt abgestellt hat, wurde diese von einem unbekannten Dieb gestohlen. Neben geringwertigem Modeschmuck in Form einer Perlenkette sowie einer Silberkette, befand sich in der Handtasche ein Mobiltelefon im Wert von rund 800 Euro, so die Polizei.