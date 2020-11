Diebe stehlen Parfum

Parfum im Wert von mehr als 250 Euro haben zwei Diebe am Samstag gegen 16.15 Uhr in einer Drogerie in der Unterstadt entwendet. Die beiden Männer im Alter von 28 und 29 Jahren steckten das Diebesgut in ihre Taschen und verließen das Geschäft. Ein Zeuge konnte den Diebstahl beobachten und die Polizei verständigen. Die Diebe wurden festgenommen und müssen sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.