Diebe stehlen Musikbox

Gegen Unbekannt ermittelt derzeit das Polizeirevier Ravensburg, nachdem in einem Internetcafé in der Charlottenstraße eine Musikbox gestohlen wurde. Ein 16-Jähriger, der sich am vergangenen Samstag zwischen 23 Uhr und 24 Uhr in dem Café aufhielt und Musik hörte, hatte laut Polizeibericht kurz seinen Platz verlassen. Als er wieder an diesen zurückkehrte, fehlte seine Musikbox.

Vor dem Café sah der Jugendliche zwei junge Männer, die sich mit der Musikbox zügig von der Örtlichkeit entfernten. Der Jugendliche forderte die Männer auf, die Box zurückzugeben, doch diese beleidigten ihn und rannten weg. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 803-0, zu wenden.