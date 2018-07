Diebe stehlen Maschinen und Werkzeuge

Maschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter am vergangenen Pfingstwochenende von dem Baustellengelände im Gewerbegebiet Erlen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Diebe in der Zeit zwischen Freitag 15 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, auf der Baustelle an vier Containern die Vorhängeschlösser auf und stahlen daraus eine Rüttelplatte, einen Stampfer, eine Motorflex, einen Bohrhammer, eine Bohrmaschine und weiteres Werkzeug. An einem Mannschaftswagen brachen die Täter mit brachialer Gewalt die Eingangstüre auf, nahmen jedoch aus dem Inneren nur eine Taschenlampe mit. Aus einem Notstromaggregat schlauchten sie noch etwa 30 Liter Diesel ab. Der Schaden an den Containern beläuft sich auf etwa 700 Euro. Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert von mehreren tausend Euro, so die Polizei.

Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon (0751) 80 30 zu melden.