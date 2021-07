Auf dem Gelände eines Baumarktes in der Bleicherstraße in Ravensburg ist nach Polizeiangaben am Freitagabend in der Zeit zwischen 18 und 18.20 Uhr ein schwarzes Auto der Marke VW Golf Variant entwendet worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen, die entsprechend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Ravensburg unter Telefon 0751/803 3333 zu melden.