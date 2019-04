Diebe schlagen Autoscheiben ein

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag im Zeitraum von 6 bis 17.30 Uhr an zwei Fahrzeugen jeweils die rechte Seitenscheibe eingeschlagen und Bargeld und einen Sportbeutel entwendet. Wie die Polizei mitteilt, war ein Fahrzeug auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle in der Schützenstraße, das zweite auf dem Parkplatz am Scheffelplatz abgestellt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu informieren.