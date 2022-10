Diebe klauen Schmuck in Ravensburg

Einen goldenen Ring haben am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zwei bislang Unbekannte aus der Auslage einer Goldschmiede in der Ravensburger Marktstraße entwendet. Laut Polizeibericht lenkte das Duo den Inhaber zunächst ab, was der Mann nutzte, um das Schmuckstück einzustecken.

Danach verließ der Dieb das Geschäft zügig und ging in Richtung Obertor, seine Begleiterin folgte ihm kurze Zeit später. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die beiden nicht mehr antreffen.

Die Ermittler bitten daher unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 um Hinweise zu dem Mann. Dieser wird als etwa 175 Zentimeter groß mit athletischer Figur, dunklem kurzem Haar und einem Dreitagebart beschrieben. Die Frau soll zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein. Sie hat schulterlanges dunkles Haar sowie auffällig starkes Makeup getragen und war mit einer schwarzen Lederjacke und einer bordeaux-roten Steppjacke bekleidet.