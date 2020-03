Diebe klauen Gerüstteile

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Dienstag von einem Firmengelände in der Ravensburger Zuppingerstraße Gerüstteile im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Eindringlinge das Hoftor zum Firmengelände auf nicht bekannte Weise. An einem auf dem Gelände stehenden Lastwagen schlitzten sie die Plane auf. Der Lkw war aber ungeladen, weshalb es hier nichts zu stehlen gab. In einem anderen Teil des Areals stand eine Palette mit Gerüstteilen, die die Unbekannten entwendeten. Auch eine kleinere Palette mit weiteren Alu-Teilen nahmen sie mit. Laut Polizei waren mehrere Täter aktiv. Als Transportmittel diente ihnen mindestens ein Kleintransporter oder ein Anhänger in entsprechender Größe. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht.