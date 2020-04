Diebe gehen im Gewerbegebiet Erlen leer aus

Unbekannte sind über das Wochenende gewaltsam in eine Firma im Gewerbegebiet Erlen eingedrungen und verursachten dort Sachschaden.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen zertrümmerten die Einbrecher laut Polizeimeldung mit einem Stein eine Scheibe und entriegelten danach das Fenster. Zuvor hatten sie bereits erfolglos versucht, ein anderes Fenster aufzuhebeln. Nachdem sie in das Firmengebäude eingestiegen waren, brachen sie mehrere abgeschlossene Schränke auf. In den offenen Schränken suchten die Eindringlinge nach Diebesgut. Sie warfen auch einen Blick in die Schubladen der Schreibtische. Am Ende blieben die Taschen der Diebe jedoch leer. Sie kletterten ohne Beute wieder nach draußen, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.