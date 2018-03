Diebe brechen in Bürofachmarkt ein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gewaltsam in einen Bürofachmarkt in der Schubertstraße in Ravensburg eingedrungen. Das berichtet die Polizei.

Demnach durchwühlten sie in den Büroräumen Schubladen und Schränke und brachen einen Tresor auf, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand. Zudem wurden ein Monitor und mehrere hochwertige Farbstifte gestohlen. Zum Abtransport des Diebesguts nahmen die Täter noch zwei Schulrucksäcke mit. Um Hinweise bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8030.