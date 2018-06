Zwei Männer haben am Dienstag zwischen 13.30 und 14 Uhr in einer Buchhandlung in der Ravensburger Marktstraße Geld gestohlen.

Einer der beiden Männer lenkte die Verkäuferin gezielt ab, während der andere das Geld aus der Ladenkasse nahm. Der Verkäuferin fiel der Diebstahl wenig später auf. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu den Tätern geben können, sollen sich unter Telefon 0751/8030 an die Polizei in Ravensburg wenden.