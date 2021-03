Dieb wird in Ravensburg erst nach Ladenschluss freigelassen

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dieb in Ravensburg dingfest gemacht und ihn erst wieder freigelassen, als die Geschäfte geschlossen hatten. Der 41-jährige Mann wurde am Samstagabend in Gewahrsam genommen, weil er in einem Lebensmittelgeschäft in der Unterstadt des Diebstahls verdächtigt wurde, wie die Polizei mitteilte. Außerdem hatte er demnach zuvor schon in einem Bekleidungsgeschäft am Marienplatz einen Pullover geklaut. Wohl um weitere Taten zu vermeiden, wurde er von der Polizei erst wieder aus dem Gewahrsam entlassen, nachdem das letzte Geschäft geschlossen hatte, wie es in der Mitteilung heißt. Gegen den 41-Jährigen wurden zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.