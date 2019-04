Dieb stiehlt Spektiv aus Kofferraum, während Besitzer im Auto sitzt

Während ein 46-Jähriger am Donnerstag gegen 9 Uhr in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz Weststadt-Friedhof im Bereich des Hintereingangs saß, hat ein Unbekannter aus seinem Kofferraum ein hochwertiges Spektiv entwendet, an dem ein Stativ und ein Binokular angebracht war. Das teilt die Polizei mit. Das Spektiv ist von der Marke Swarovski, Modell ATX 95mm mit einem Vario 30-60 und hat einen Wert von rund 3500 Euro.

Zum Täter konnte der Geschädigte nichts sagen, lediglich dass dieser mit einem roten Opel Kombi in Richtung Schmalegg davongefahren sei.

Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu informieren.