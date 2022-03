Dieb stiehlt Parfums im Wert von mehr als 1500 Euro

Parfums im Wert von mehr als 1500 Euro hat ein Dieb wohl aus einer Parfümerie in der Unteren Breite Straße in Ravensburg gestohlen. Am Dienstag gegen 15 Uhr entnahm der Täter fast sämtliche Flaschen eines Regals und steckte sie ein, bezahlte an der Kasse aber lediglich einen kleinen Betrag, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Diebstahl fiel demnach erst auf, als der Täter den Markt bereits verlassen hatte.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun gegen den bislang nicht bekannten Dieb. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 zu melden.