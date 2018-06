Dieb stiehlt Lautsprecher

Einen blauen Bluetooth Lautsprecher im Wert von nahezu 250 Euro hat ein unbekannter Täter am Samstag gegen 15.30 Uhr aus einem Drogeriemarkt in der Marktstraße gestohlen. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte, schlanke und etwa 180 Zentimeter große Unbekannte trug laut Polizei eine schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und flüchtete unerkannt in Richtung Kirchstraße. Zuvor war er in Begleitung eines dunkel bekleideten, gleichaltrigen Mannes mit derselben Figur und einem Tattoo an der rechten Halsseite. Zeugen werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 anzurufen.