Bargeld erbeutete ein Unbekannter, der in der Dienstagnacht in ein Hotel in der Ravensburger Saarlandstraße eingedrungen ist. Der Unbekannte hebelte laut Polizeibericht gewaltsam eine Bürotür auf und durchwühlte mehrere Schubladen und Schränke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.