Dieb schlägt Verkäuferin mit Fahrradschloss

Zwei Decken hat ein Mann am Donnerstag, gegen 15.50 aus einem Geschäft im Kelterweg in Weingartshof stehlen wollen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er bei dem Versuch vom Personal des Ladens überrascht. Als die 52-jährige Verkäuferin ihn ansprach, ließ er die Decken fallen und wollte das Geschäft verlassen. Als ihn die Frau daran hindern wollte, schlug er mit einem Fahrradkettenschloss nach ihr und traf sie am Arm. Anschließend flüchtete der Mann aus dem Laden und fuhr mit einem Fahrrad davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.