Dieb klaut Whiskey und Pizza

Whiskey, Tiefkühlpizzen und weitere Nahrungsmittel im Gesamtwert von knapp 30 Euro hat ein 27-jähriger Mann am Dienstagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Südstadt entwendet.

Der Mann versteckte die Waren laut Polizeibericht in seinem Rucksack sowie seinen Jackentaschen und wollte ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen. Er wurde durch Passanten daran gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.