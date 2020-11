Zu einem Ladendiebstahl zum Nachteil eines Lebensmittelgeschäfts kam es laut Polizeibericht am Montag gegen 11.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt. Ein 50-Jähriger nahm acht kleine Schnapsflaschen aus zwei Verpackungen heraus und verstaute sie in seiner Hosentasche. An der Kasse bezahlte der Ladendieb lediglich zwei alkoholfreie Getränke. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls.