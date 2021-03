Eine Polizeistreife hat am Dienstag gegen 13 Uhr einen 31-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in der Ravensburger Jahnstraße mit Diebesgut unter dem Arm aus einem Baustellengelände kam. Eigenen Angaben zufolge hatte der 31-Jährige das Arbeitsmaterial aus einem Lager gestohlen. Da die Polizisten am Gebäude Aufbruchspuren feststellten, leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein.