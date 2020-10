Dieb in Ravensburg auf frischer Tat ertappt

Dank eines aufmerksamen Zeugen ist ein 42-jähriger Mann am Dienstag gegen 15 Uhr vor einem Geschäft in der Ravensburger Bachstraße erwischt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Mann ein Kleidungsstück im Wert von knapp 50 Euro von einem Ständer entwendet und in seine Tasche gesteckt. Der Zeuge verständigte die Polizei. Wenig später stellten Beamte bei der Anzeigenaufnahme an der Jacke des 42-Jährigen ein Etikett fest. Ermittelt wird, ob der 42-Jährige die Jacke ebenfalls gestohlen hat.