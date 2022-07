Ein beherzter Mitarbeiter hat am Donnerstag zur Mittagszeit einen Dieb in die Flucht geschlagen, der in ein Stiftungsgebäude in der Grüne-Turm-Straße eingestiegen ist. Der Täter kletterte auf einen Balkon des Gebäudes und gelangte über eine geöffnete Tür ins Innere. Dort stahl er aus der Handtasche einer Bewohnerin Bargeld. Der Mitarbeiter, der den Vorfall beobachtete, ging dem Dieb nach und stellte ihn. Ertappt legte der Dieb das Bargeld zurück und versuchte aus dem Zimmer zu rennen. Der Mitarbeiter versuchte den Flüchtigen zu stoppen und wurde dabei durch diesen leicht verletzt. Dem Täter gelang letztlich die Flucht über die Stadtmauer in Richtung Schussenstraße, eine polizeiliche Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Diebes. Der Täter wird als etwa 190 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben. Er hatte kurzes schwarzes Haar und trug ein gelb-lilafarbenes Basketball-Trikot sowie eine schwarze Jogginghose. Das Polizeirevier Ravensburg bittet um Hinweise zu dem Flüchtigen unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33.