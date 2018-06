Dieb flüchtet auf Fahrrad und greift Polizisten an

Ein 23-Jähriger hat sich am Freitag gegen 4 Uhr mit der Polizei eine Verfolgungsjagd auf dem Fahrrad durch Ravensburg geliefert. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurden dabei zwei Beamte leicht verletzt. Der 23-Jährige hatte offenbar seinen Einkauf an einer Tankstelle in der Jahnstraße nicht vollständig bezahlt und flüchtete mit einem Fahrrad entlang der B 30. Polizeibeamte entdeckten den Mann auf Höhe der Ravensburger Straße und verfolgten ihn zunächst mit dem Streifenwagen. Daraufhin flüchtete der 23-Jährige im Bereich der Florianstraße zu Fuß durch ein Gebüsch und versteckte sich dort. Als die Beamten ihn entdeckten, versuchte er sie mit einer Bierflasche zu schlagen. Gegen seine Festnahme wehrte er sich heftig. Mit Hilfe von weiteren Polizeibeamten konnte der 23-Jährige schließlich überwältigt werden. Er muss sich nun wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Diebstahls verantworten.