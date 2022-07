Dieb entwendet vierstelligen Bargeldbetrag

Nach einem Einburch in ein Firmengebäude im Ummenwinkel, bei dem ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet wurde, sucht die Polizei nach Hinweisen. Laut Mitteilung ereignete sich der Einbruch zwischen Freitag, 8. Juli, und Freitag, 15. Juli. Ein unbekannter Täter hätte sich den Schlüssel für das Gebäude verschafft und sei so in die Räumlichkeiten gelangt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 0751 / 803 3333 entgegen.