Das Ziel eines 31-jährigen Diebes ist am Mittwoch gegen 13 Uhr eine schwarze Jacke im Wert von 30 Euro in einem Bekleidungsgeschäft in der Ravensburger Unterstadt gewesen.

Durch Zeugen beobachtet

Zwei Zeugen hatten den Mann laut Polizeibericht dabei beobachtet, wie dieser aus dem Verkaufsraum lief, sich eine schwarze Jacke von den Ständern am Außenverkauf nahm und zu Fuß Richtung Parkhaus Marienplatz flüchtete.

Die Polizei konnte den 31-jährigen mit der entwendeten Jacke am Bahnhof feststellen. Außerdem konnte bei dem Dieb eine Packung einer verbotenen Kräutermischung festgestellt werden. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.