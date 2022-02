Dieb bricht in Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße ein – und wird ertappt

Auf frischer Tat von einem Bewohner ertappt wurde am Montag gegen 19.30 Uhr ein 38-Jähriger, der sich unberechtigt Zugang zu einem Kellerabteil in der Gartenstraße verschafft hatte.

Über eine offensichtlich nicht verschlossene Hauseingangstüre gelangte der Tatverdächtige laut Polizeibericht in den Keller des Mehrfamilienhauses und verstaute mehrere Werkzeuge in seinem Rucksack. Ein 52-jähriger Bewohner entdeckte den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest, so die Polizei.

Bei der Durchsuchung des 38-Jährigen fanden die Beamtem zudem eine weiße Substanz auf, bei der es sich um Betäubungsmittel handeln könnte, heißt es im Bericht weiter. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen beleidigte der mit über einem Promille alkoholisierte Mann die Einsatzkräfte. Der Mann wurde letzten Endes in Gewahrsam genommen und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.