Die Züge rollen wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach monatelangem Lo(c)kdown konnten vor kurzem die Vereinsaktivitäten der Eisenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten wieder aufgenommen werden. Bastelabende in unseren Clubräumen in der Neuwiesenschule sind wieder möglich, die Jahreshauptversammlung konnte stattfinden und es gab wieder Auftritte in der Öffentlichkeit.

Mitte September wurde die ursprünglich bereits in der Osterwoche 2020 geplante Jubiläumsveranstaltung „150 Jahre Bahnanschluss Kißlegg“ nachgeholt. Unser Beitrag war die Präsentation der H0-Modulanlage im Stadtschloss Kißlegg u. a. mit den Modellen Einhaldenfestival, Museumsdorf Kürnbach, und den Bahnhofsumgebungen Warthausen und Durlesbach. Die über eine Woche dauernde Ausstellung fand reges Interesse bei den Besuchern, vor allem auch bei Kindern.

Am Wochenende 2. und 3. Oktober 2021 war dann in Vorarlberg die „Lange Nacht der Museen“. Eines der teilnehmenden Museen ist der vom Verein „Pro Bahn Vorarlberg“ (http://www.probahn-vlbg.at) betriebene Lokschuppen in Wolfurt bei Bregenz. Dort konnten wir fast die komplette H0-Modulanlage zeigen und in der Umgebung von historischen Lokomotiven am Samstag bis 1 Uhr nachts sowie am Sonntag insgesamt über 600 Zuschauer begeistern.

Bei der Jahreshauptversammlung am 16. September im Gasthof Hasen in Berg musste der erste Vorsitzende Alfons Horn leider überwiegend von ausgefallenen Veranstaltungen berichten: Oberschwabenschau 2020 (in den Jahren zuvor waren wir immer dabei), unsere eigene Ausstellung und die geplante Jubiläumsveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen des Vereins im Dezember 2020. Mit der gemeinsamen Erstellung einer über 80-seitigen Jubiläumsbroschüre konnte das Jubiläum wenigstens „literarisch“ gewürdigt werden. (Die Broschüre ist noch kostenlos bei der Schwäbischen Zeitung Ravensburg erhältlich). Nach Berichten des Schatzmeisters und der Kassenprüfer sowie Entlastung des Vorstands wurden die Vorstandsmitglieder in der bisherigen Besetzung wiedergewählt: 1. Vorsitzender Alfons Horn, 2. Vorsitzender Dr. Wolfgang Loidol, Schatzmeister Werner Schmidberger und Schriftführer Günter Lauinger sowie mehrere Beisitzer. Die große Hoffnung ist jetzt, dass wir unser Jubiläum am 3.12. mit geladenen Gästen nachträglich feiern können und dass unsere eigene traditionelle Ausstellung mit Börse am 4.12. in der Oberschwabenhalle wieder stattfinden kann. Die Händler sehnen sich schon danach, endlich wieder ihre Produkte anbieten zu können.