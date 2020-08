Von einer „gefährdeten Lebensform“ spricht der Kulturwissenschaftler Werner Bätzing in seinem Buch „Das Landleben.“ In kaum 20 Jahren veränderte sich das Wohnen in Groß- wie in Mittelstädten radikal. Altbauten wurden gentrifiziert und für Familien unerschwinglich, 60 Prozent des städtischen Wohnraums, schreibt Bätzing, wurden dem Trend der Individualisierung angepasst, in Single-Wohnraum verwandelt, die Innenstädte immer weniger kinderfreundlich. Der alte Satz, „Stadtluft macht frei“ verdrehte sich mit der Landflucht ins Gegenteil. Auf dem Land, sagt Raumplaner Manfred Walser aus Ravensburg, lässt sich für junge Familien noch der alte Traum von „my home is my castle“ verwirklichen, „die kleinbürgerliche Idylle mit Gärtchen, Zaun und Doppelgarage. Wohneigentum schafft angeblich Freiheit, für die jedoch verliere ich eine andere.“

Für den Traum vom Einfamilienhaus mit Gartem rackern sich viele ab im Beruf, werden mit Schulden abhängig. Und Walser sagt: „Die Zersiedelung zerstört alles.“ Die Fantasie vom Wohnen in der Natur werde damit zur Illusion. „Stoppt den Flächenfraß! Jedes Jahr verliert Deutschland Grün- und Ackerland an zusätzliche Siedlungs- und Verkehrsflächen, die zusammen so groß sind wie Frankfurt am Main“, heißt es in einer Petition des NABU (Naturschutzbund Deutschland).

In seiner Beratertätigkeit vor allem in Vorarlberg setzt Walser zwei Prioritäten: Verdichtetes Wohnen und eine regionale Raumplanung, die die Planungshoheit der einzelnen Kommunen zusammenfasst. Die ländliche Bevölkerung überaltert. Bei den „Eingesessenen“, Bauern und Handwerker, war das kein Problem. Sie lebten und leben meist noch immer in Mehrgenerationen-Architektur, anders als die „Zugezogenen“ der letzten Generation. Die Kinder sind aus dem Haus, mit ihrer meist höheren Bildung in der Stadt. Die Eltern sitzen in viel zu großen Häusern. Die jungen Familien wären ideale Käufer. Wohin aber im Alter auf dem Land, das Heimat geworden ist? Es fehlt an Infrastrukturen – der Landarzt, eine Bibliothek, eine Wirtschaft für abendliche Geselligkeit, mobile Pflegedienste und altersgerechter, verdichteter Wohnraum. Dies alles entsteht nun, mit Walsers Moderation, in Vorarlberg, vor allem in den Gemeinden des Walgau.

„In Dorf-Gesprächen tauschen sich alle über ihre Bedürfnisse aus, wie sie sich die Zukunft in dieser Region vorstellen: die Alten, die Jungen, Hand-werker; Architekten; Lokalpolitiker, soziale Einrichtungen.“ Dadurch werde Wohnen auf dem Land langsam wieder, was es früher war - „eine gewachsene Kultur“, in der Menschen mit sehr unterschiedlichen Interessen „zusammenwachsen“. Dies ist, so Manfred Walser, relevanter als früher, weil die Brüche, die Gräben anders verlaufen. Die neuen Eigenheime basieren auf alten Geschlechterrollen; der Mann fährt früh-morgens zur Arbeit in die Stadt und kommt spätabends wieder. Was bleibt den jungen, isolierten Müttern außer dem Kind? Dies wurde in den Dorftreffen vielerorts ein Thema.

Die Alten, wenn sie denn bleiben wollen, oft mit dem Wunsch, in einer eigenen Wohnung, aber punktuell versorgt, sie brauchen „Kümmerer, ehrenamtliche und Profis“, die flexibel auch ihre Hilfen, ihre Leistungen anbieten. Viele von den Senioren wiederum böten gerne ihre Dienste den jungen Müttern an, wenn „Home Office“ in die ländlichen Gemeinden einzieht. Aus solchen Bedürfnisanalysen entstanden Gemeindezentren mit Arztpraxis, Dorfladen (an dem die Bauern der Umgebung mit regionalen Produkten beteiligt sind), und den man ohne Auto erreichen kann; eine kleine kommunale Bibliothek, Proberäume für eine Theatertruppe, die Kapelle, die Jugendband. Und drum herum, wie in der Gemeinde Doren bei Bregenz, Wohnungen für die Älteren, die aus ihren zu großen Häusern ausziehen können, für junge Handwerker, die das Geld für ein eigenes Haus nicht haben, oder für Familien, die sich nicht verschulden wollen. Über die Teilhabe der Bewohner an der lokalen und regionalen Planung wurden Fantasien und Potenziale frei – was Bewohner sich wünschten „im Stillen“, was sie bereit und fähig wären, in die Gemeinde, somit eben auch in die Gemeinschaft für das Gemeinwohl einzubringen.

Manfred Walser plädiert für Wohngenossenschaften, deren Wohnungen „dem Markt entzogen werden und nicht mehr handelbar sind“. Und, aus sozialen Gründen, für gemischten verdichteten Wohnungsbau wie im Quartier Lindenbühl West in der Gemeinde Reichenau, wo bezahlbarer Wohnraum für ca 1200 Einwohner entsteht, die an der Planung beteiligt wurden. „Architektur kann nur begrenzt soziale Kontakte schaffen, deshalb müssen gewollte wie ungeplante Begegnungsstätten möglich sein.“

Die Zukunft des Wohnens (nicht nur) im ländlichen Raum heißt für ihn, engagiert auch im BUND, Ökologie und Nachhaltigkeit. Wohnraum soll wandelbar sein, anpassungsfähig an soziologische, an kulturelle Veränderungen. Abbaubare, wiederverwendbare und komplett recycelbare Materialien: weg vom Beton, hin zu mehr Lehm (den es bereits in Fertigbau-Elementen gibt), und, vor allem in diesen Regionen, hin zu mehr Holz. Dies würde auch einen dezentralen, hochqualitativen Arbeitsmarkt beleben und den Zuzug neuen Handwerks. In einer „Circular Economy“, einer Kreislaufwirtschaft, wie im Großen Walsertal erprobt, „werden Produkte und Materialien möglichst lange verwendet, geteilt, repariert und aufgearbeitet, der Lebenszyklus verlängert und die Produktion von Abfällen reduziert.“

Eine herausfordernde Frage stellt Manfred Walser zu einer sozialverträglichen Zukunft von Bauen, Wohnen und Kommunalität: „Kann ein Ort, eine Gemeinde Würde besitzen?“ Ja, ist seine Antwort. Wenn Architektur nicht anonym ist, nicht abgehoben von der Komplexität heutiger Gemeinschaften. Da ist die Tradition, das Ererbte, und der Wandel, das Fremde, das Neue, die Brüche, die Verluste und der Gewinn durch den Zuzug. Am Beispiel Vorarlberg beschreibt es Walser: „Allein im vergangenen Jahr sind fast 9000 Menschen nach Vorarlberg gezogen. Davon kamen etwa 3000 aus einem anderen Bundesland, und 6000 aus dem Ausland. Sie alle suchen – befristet oder dauerhaft – eine Art von Heimat“. Menschen können, zumal unter modernen Bedingungen, viele ‚Heimaten‘ im Laufe ihrer Biografie in sich vereinen.

Und genau dies, meint Manfred Walser, muss Bauen, Wohnen und Kommunalpolitik heute aufnehmen. Das aktive Gestalten eines Ortes. „Das Engagement der Menschen, jedes Menschen. Das, was letztlich ein ‚Leben in Würde‘ ermöglicht.“