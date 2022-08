Die Werkrealschule St. Konrad gratuliert zum Abschluss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wir gratulieren insgesamt 60 Schülerinnen und Schülern ganz herzlich zu ihrem Abschluss an der Werkrealschule St. Konrad. 17 von ihnen beglückwünschen wir zum Hauptschulabschluss, 43 zum Werkrealschulabschluss.

Den Werkrealschulabschluss nach Klasse 10 legten erfolgreich ab: Leonie Amann (Fachpreis Religion), Isabel Beller, Julie Beurer, Sally Brausewetter, Luke Bulling, Julia Dill, Lars Eltrich, Pablo Escobar Pfeifer, Silijas Esenwein, Leonard Faul, Roland Geiger, Mika Geßler, Emma Gießler, Aleksander Goznik, Wladislaw Gubenko, Larissa Günthör, Tobias Härle, Elias Hartmann, Timo Hepp, Laurenz Holz, Felicitas Jerg (Sozialpreis der Stadt Ravensburg), David Kastl, Moieez Khan, Noah Köhler (Fachpreis für Soziales), Daniel Kininger, Luca Kösler (Sozialpreis des Ehemaligenvereins und Fachpreis Musik), Janina Lauber, Frederik Maier, Jessica Mallon, Petar Markovic, Anna Pfeffer, Elisa Rau (Kreativpreis der Geschwister Lambert), Kevin Reichert, Lara Röhrle, Lars Rossaro, Valeria Schur, Erik Seibel, Luca Skop, Emily Snebli, Tobias Wegmann, Selina Wiggenhauser, Adrian Zadravec, Selina Zimmermann.

14 Schülerinnen und Schüler streben nun ihr Abitur an einem beruflichen Gymnasium an, zwölf besuchen ein Berufskolleg, 14 gehen weiter in eine Ausbildung und drei absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ).

Allen Abschlussschülerinnen und -schülern sagt die Schulleitung noch einmal herzlichen Glückwunsch und wünscht alles Gute für den weiteren Werdegang und Gottes Segen!