Die „Weißenauer Madonna“ ist zurück

Die „Weißenauer Madonna“ ist mit mehr als 600 Jahren das älteste und wohl bedeutendste Kunstwerk in der Weißenauer Klosterkirche. Laut einer Pressemitteilung war sie über ein Jahr hinweg im Restaurierungsatelier des Landesamtes für Denkmalpflege in Esslingen. Nun ist sie wieder zurück an ihrem Platz in Weißenau. Mit dem Werk kam auch ein mehr als 60 Seiten umfassender Untersuchungsbericht mit vielen Bildern.

Was bei der Untersuchung überraschend war

Prachtvoll steht die „Weißenauer Madonna“ wieder im Zentrum des Marienaltars in der Klosterkirche. Die Kirchenbesucher sahen im vergangenen Jahr lediglich eine Großfotografie, weil die Skulptur wegen ihrer Restaurierung fehlte. Unter der Leitung von Fachprofessoren befassten sich Julia Sachse und Anna Egeler mit dem bedeutenden Kunstwerk. Nach einer Reinigung und vielen Fachuntersuchungen stellten sie fest, dass wie bisher vermutet, Michel Erhart tatsächlich der Künstler ist, der die Madonna erschaffen hatte. Dabei verglichen die Restauratorinnen auch die tiefen Nasenlöcher, die Falten am Hals und vieles mehr. Überraschend seien auch die vielen Nägel und Metallscheiben gewesen, mit denen die Teile zusammengefügt wurden. Dies alles verglichen Sachse und Egeler mit entsprechenden Arbeitsweisen am Blaubeurer Altar und der Hochaltarretabel im Ulmer Münster. Ihr Fazit: Michel Erhart ist der Schöpfer der „Weißenauer Madonna“.

Das hat die Ulmer Münsterbaugruppe mit der Madonna zu tun

Erhart kam 1469 zum künstlerischen Kreis an der Ulmer Münsterbaugruppe. Schon nach wenigen Jahren war seine Werkstatt als führend in Ulm eingestuft. Das Praemonstratenserstift Weißenau sei in diesen Jahrzehnten eines der bedeutendsten Klöster in der ganzen Region gewesen. So sei es zu erklären, dass Abt Johannes V. Geßler (1483-95) und vor allem sein Nachfolger Johannes VI. Mayer (1495/1523) aus Ummendorf bei der Neuausstattung der Marienkapelle auf die bekannte „Ulmer Schule“ aufmerksam wurden.

Laut Pressemitteilung wurde das bestellte Kunstwerk von Michel Erhart wohl das zentrale Altarbild in der der Kirche angeschlossenen Marienkapelle. Doch die 200 Jahre später angebrochene Barockzeit habe auch in Weißenau große Veränderungen gebracht. Abt Leopold Mauch (1714/1722) ließ sein in die Jahre gekommenes Kloster in weiten Teilen neu bauen. Dem Kirchenneubau (Einweihung 1724) fielen die Seitenkapellen zum Opfer. Für die hochgeschätzte Madonna wurde ein würdiger Platz im Rosenkranzaltar (gefertigt 1739 von Christoph Hildebrand) gefunden. Diesen hat sie nun fast 300 Jahre inne. Sie hat die Reformation, die Wirren des 30-jährigen Krieges, die Barockisierung und andere Stile sowie zwei Weltkriege überdauert.

Warum die Skulptur so anerkannt ist

Als großes Kunstwerk anerkannt sei die Skulptur aber nicht wegen des handwerklichen Könnens, sondern wegen des Ausdrucks, den der Künstler erreichte: der Faltenwurf der Bekleidung, der Gesichtsausdruck von Mutter und Kind, ja die gesamte Ausstrahlung, die vom Kunstwerk ausgeht.