Für Beate Heßling fällt in den kommenden Tagen das letzte Mal der Vorhang des Ravensburger Rutentheaters. Lange Zeit war sie ehrenamtlich für die Maske der jungen Schauspieler zuständig. So entwickelte sie eine enge Verbindung zum Rutenfest– und das, obwohl sie eine „Neigschmeckte“ ist.

Für Beate Heßling und die Frauen aus der Maske beginnt die Arbeit , wenn die ersten Kostüme für das neue Stück im Rutentheater genäht werden. Dann treffen sie sich, um zu besprechen, wie die Kinder geschminkt werden sollen. „Je länger man dabei ist, desto kreativer und mutiger wird man“, sagt sie. Keine der Frauen habe die Arbeit richtig gelernt: „Wir unterstützen uns und haben uns das meiste gegenseitig beigebracht.“ Damit das Aussehen der Figuren am Ende stimmig ist, versuchen die Frauen, den Stil der Zeit des jeweiligen Stückes zu treffen. Begonnen wird dann mit den anspruchsvolleren Figuren, wie in diesem Jahr mit dem Papagei. „Eine Woche vor der Premiere schauen wir, wie die geschminkten Gesichter der Kinder auf der Bühne wirken. Wenn wir zufrieden sind, fotografieren wir sie und nutzen die Bilder als Vorlage“, erzählt Beate Heßling. Ihre stärksten Kritiker seien die jungen Schauspieler: „Sie erkennen sofort, wenn etwas anders ist.“

Zum Rutentheater kam Beate Heßling 2002, als ihr Sohn zum ersten Mal mitspielte. Sie erkundigte sich damals, ob sie mithelfen könne: „Für mich war es ganz selbstverständlich, dass ich etwas zurückgeben will.“ Nachdem Beate Heßling zuerst einige Jahre die Kinder hinter der Bühne betreute, kam sie 2008 ins Team für die Maske. „Wir sind sechs Frauen, von denen immer vier gleichzeitig schminken“, erzählt sie. Meist seien es Eltern oder ehemalige Rutentheater-Kinder die mithelfen, so Heßling.

Wenn es dann, nach vielen Proben endlich soweit ist, beginnen die Frauen eine Stunde vor der Aufführung die 45 teilnehmenden Kinder in ihre Rollen zu verwandeln. In der Regel brauche sie pro Kind fünf bis zehn Minuten. „Bei aufwendigeren Figuren dauert es meistens um die 15 Minuten.“ Zwar müsse man sich in jedem Jahr auf etwas Neues einstellen, für Beate Heßling war das jedoch immer das Spannende. Besonders viel Spaß hatte sie 2013 an der Dschungelszene in dem Stück „Die Bettlerprinzessin“: „Die Affen zu schminken war schön herausfordernd.“ Auch an die Aufführung von „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ erinnert sich Beate Heßling noch genau: „Es gab eine Szene, in der die Jungen alle gestriegeltes Haar haben sollten. Ausgerechnet in diesem Jahr hatten alle Locken– wir haben eine Menge Haargel gebraucht“, erzählt sie lachend.

Jeder der rund 30 Helfer fürs Rutentheater macht seine Aufgabe ehrenamtlich. „Für das Rutentheater nehme ich mir jedes Jahr extra eine Woche Urlaub“, sagt Heßling. Obwohl sie erst seit 1991 in der Nähe von Ravensburg lebt, hat das Rutenfest für sie durch ihre Zeit am Rutentheater und als Mutter eines ehemaligen Landsknechts einen gewissen Stellenwert bekommen. „Es ist schön zu sehen, was die Kinder dort miteinander erleben“, sagt Beate Heßling. Auch ihren Sohn hat die Zeit beim Rutentheater geprägt: Er hat sich nach der Schule für eine Karriere als Schauspieler entschieden.

Nach der letzten Aufführung des diesjährigen Stücks „Aladin und die Wunderlampe“ endet für Beate Heßling ihre Arbeit beim Rutentheater. Vor einiger Zeit hat sie sich beruflich verändert. „Am Anfang habe ich noch versucht alles unter einen Hut zu bekommen“, sagt sie. Das habe aber nicht geklappt. Neben all der schönen Erinnerung an das Rutentheater bleibt auch eine schmerzhafte: „Jeder, der mal in der Maske gearbeitet hat, hat sich mindestens einmal an den Lampen am Spiegel verbrannt.“