Die Verfolger schließen zur Spitze auf

Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga A I hat Spitzenreiter SV Fronhofen beim 2:2 gegen SK Weingarten wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen gelassen. Davon profitierten der SV Vogt (5:0 gegen Blitzenreute) und die TSG Bad Wurzach (5:0 gegen Bad Waldsee). Im Abstiegskampf rückt das Feld enger zusammen – Molpertshaus und Reute wittern wieder Morgenluft.

TSG Bad Wurzach – FV Bad Waldsee 5:0 (2:0) – Tore: 1:0, 3:0 Kevin Schmid (27., 51.), 2:0 Florian Metzler (43.), 4:0 Lukas Maucher (65.), 5:0 Nicolas Linge (90.) – Nach einer kurzen Abtastphase ging es munter hin und her. Mitte der ersten Halbzeit traf die TSG zur Führung. Bad Waldsee verpasste wenig später die Chance zum Ausgleich. Auf der Gegenseite machte es Bad Wurzach besser und schlug vor der Pause noch zweimal eiskalt zu. Im zweiten Spielabschnitt verwaltete die TSG die Führung clever und legte noch zwei Treffer nach.

SV Fronhofen – SK Weingarten 2:2 (1:1) – Tore: 1:0 Sebastian Jehle (20.), 1:1 Farouk Mourou (23.), 2:1 Florian Haßler (74.), 2:2 Fatih Dönmez (80.) – Im ersten Durchgang war das Spiel sehr zerfahren. Leistungsgerecht ging es mit 1:1 in die Pause. Fronhofen agierte danach deutlich besser und ging verdient in Führung. Weingarten steckte aber nicht auf und kam nach einer Standardsituation zum Ausgleich. Fronhofen warf nun alles nach vorne. Ein weiterer Treffer fiel aber trotz elfminütiger Nachspielzeit nicht mehr.

SV Vogt – SV Blitzenreute 5:0 (2:0) – Tore: 1:0, 3:0 Jonathan Schröttle (41., 49.), 2:0 Marco Pöckl (44.), 4:0 Simon Sonntag (62.), 5:0 Dennis Lenuweit (81.) – In der ersten halben Stunde gelang es dem SVB, die Partie ausgeglichen zu gestalten. Kurz vor der Pause kam Vogt aber immer mehr auf und ging in Führung. Blitzenreute wirkte geschockt und musste noch vor der Pause den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Auch nach der Pause war der SVV weiter am Drücker und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern. Das Spiel war somit früh entschieden.

TSV Berg II – SV Bergatreute 3:1 (1:1) – Tore: 0:1 Marcus Weber (8.), 1:1 Taner Ata (23.), 2:1 Alexander Wackler (50.), 3:1 Simon Lochmaier (89.) – Der SV Bergatreute begann gut und ging früh in Führung – allerdings unter gütiger Mithilfe des TSV-Torhüters. Berg kam nach dem Rückstand aber zunehmend besser in die Begegnung und glich Mitte der ersten Halbzeit aus. Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel drehte der TSV die Partie komplett. Bergatreute war nun wieder gefordert und agierte immer offensiver. Es blieb spannend bis zum Schluss. Erst als Lochmaier eine Minute vor dem Ende das 3:1 erzielt, war das Spiel entschieden.

SV Reute – SGM Waldburg/ Grünkraut 2:1 (1:1) – Tore: 1:0 Patrick Schneider (15.), 1:1 Florian Locher (24.), 2:1 Tobias Fink (46.) – Der SVR startete gut und ging nach einer Viertelstunde in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange – nur zehn Minuten später traf Locher für die SGM zum Ausgleich. Nur eine Minute nach Wiederbeginn war Reute aber erneut hellwach zur Stelle und ging wieder in Führung. Die Gäste wirkten nun zunächst geschockt, kamen aber Mitte der zweiten Hälfte wieder mehr und mehr auf. Reute legte sein Augenmerk nun vollständig auf die Verteidigung der knappen Führung, was mit etwas Glück und Geschick auch gelang.

FV Molpertshaus – FG 2010 WRZ 2:0 (0:0) – Tore: 1:0 Florian Weiler (84.), 2:0 Stefan Brändle (90.) – In den ersten 20 Minuten neutralisierten sich die Teams weitgehend. Danach ergaben sich einige teils hochkarätige Torgelegenheiten auf beiden Seiten, welche aber allesamt nicht genutzt wurden. Auch im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern ein Spiel auf Augenhöhe. In der Schlussviertelstunde legte der FVM einen Gang zu und kam so auch sechs Minuten vor dem Ende zur Führung. Die FG warf alles nach vorne, musste dann aber noch das 0:2 hinnehmen.

SV Wolfegg – SG Baienfurt 1:3 (0:1) – Tore: 0:1, 0:3 Ricardo Feiteiro (31., 90.+1), 0:2 Benjamin Sies (57.), 1:3 Andreas Fleischer (90.+2) – Nach ausgeglichenem Beginn erarbeitete sich die SGB mehr und mehr ein Übergewicht und traf zur Führung. Diese wurde nach einer knappen Stunde ausgebaut. Wolfegg tat sich weiterhin schwer und kam selten gefährlich vor das Tor der Gäste. Die beiden Treffer in der Nachspielzeit, erst das 3:0 für Baienfurt, dann Wolfeggs Ehrentor, stellten lediglich Ergebniskosmetik dar.