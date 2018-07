Die Veitsburg soll von Anfang Februar an nachts strahlen

Wird es Nacht über Ravensburg, dann strahlt er, der Mehlsack. Weithin sichtbar ist das Ravensburger Wahrzeichen, ins richtige Licht gerückt von mehreren starken Scheinwerfern. Nun soll auch die Veitsburg nachts nicht mehr im Dunkel versinken. In der zweiten Februarwoche will die Stadt oben auf dem Plateau abends das Licht anknipsen.

Der Plan dafür liegt schon einige Zeit vor. Aufs Schild gehoben haben ihn die Aktiven der Agendagruppe Veitsburg, die sich im Rahmen der Umgestaltung dieses Areals gebildet hatte. Die Idee stieß bei der Stadtverwaltung auf offene Ohren, dennoch verzögerte sich die Umsetzung der Idee bis jetzt.

Bereits im vergangenen Sommer sollte die Veitsburg nachts leuchten. Doch so schnell ging’s dann nicht. Zum einen tangierte die Beleuchtung teilweise ein Nachbargrundstück, so dass vor dem Leuchten ein Bauantrag gestellt und genehmigt werden musste, wie die Stadt auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mitteilt. Zum anderen gab es, so Alfred Oswald, der Pressesprecher der Stadtverwaltung, „unerwartete Lieferschwierigkeiten des Leuchten-Herstellers“.

Nun sind aber die technischen und formalen Vorarbeiten erledigt. In der ersten Februarwoche kommen die Leuchten, eine Woche später soll die Veitsburg nächtens strahlen. Besonders freut das CDU-Stadtrat Rolf Engler, der bereits Anfang Januar bei der Stadtverwaltung nachgefragt hatte, warum es auf dem Veitsburgplateau nachts noch immer stockdunkel sei. „Ohne den Mehlsack in seiner großen Bedeutung als Wahrzeichen zu schmälern, stellt die Veitsburg in gleicher Bedeutung ein herausgehobenes Wahrzeichen dar“, schrieb Engler damals an Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp. Leider erfahre „dieses Denkmal bei Dunkelheit ein trauriges Nachtschattenleben, da es bisher keiner Illumination würdig“ gewesen sei. Das ändert sich jetzt.

„Stadt kann sich nicht alles leisten“

Einer, der von dieser Idee gar nichts hält, ist FDP-Fraktionschef Dr. Roland Dieterich. Der Stadtrat, der im vergangenen Jahr unter anderem vorgeschlagen hatte, aus Kostengründen die Straßenbeleuchtung in reinen Wohngebieten von ein Uhr bis vier Uhr abzuschalten, will, dass der Gemeinderat über eine nächtliche Beleuchtung der Veitsburg entscheidet.

Der Grund: Durch eine strahlende Veitsburg in der Nacht entstehen weitere Kosten. „Die Finanzlage der Stadt Ravensburg ist so angestrengt, dass man sich derartige Luxusilluminationen nicht leisten kann“, schreibt Dieterich an den Oberbürgermeister. Und: „Der Öffentlichkeit muss endlich bewusst gemacht werden, dass sich diese Stadt nicht mehr jeden Luxus leisten kann, sondern dass wir auf jeden Pfennig achten müssen.“