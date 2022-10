Die U23 des FV Ravensburg will zurück in die Spur finden

Eschach spielt in Mengen

Der bittere Ausgleich in der elften Minute der Nachspielzeit gegen Friedrichshafen ist aus den Köpfen draußen, am Samstag (15.30 Uhr) geht es für den TSV Eschach zum FC Mengen. Dort wollen die Eschacher an die starke Abwehrarbeit gegen den VfB anknüpfen.