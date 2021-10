Die U23 des FV Ravensburg gewinnt das Derby gegen Eschach

Das Derby des FV Ravensburg II in der Fußball-Landesliga gegen den TSV Eschach ist nach der Platzbegehung am Sonntagmorgen kurzfristig auf den Kunstrasenplatz verlegt worden. Das ungewohnte Geläuf war auch ein Grund dafür, dass beim TSV der letzte Pass nicht gelang. Die U23 des FV machte es besser und gewann mit 4:1. Die Eschacher schaffte es nicht, ihre Konter zu Ende zu spielen.

Linus Kleb kugelt sich den Daumen aus

Die Partie begann zudem für die Gäste mit einer Schrecksekunde: Verteidiger Linus Kleb kugelte sich nach wenigen Minuten den Daumen aus. Noch während sich Marius Sauter das Trikot für seine Einwechslung überstreifte, erzielten die Ravensburger das Führungstor: David Hoffmann, von Trainer Fabian Hummel im Sturmzentrum aufgeboten, blieb im ersten Versuch noch hängen, versenkte aber den zweiten per Flachschuss.

Hummel konnte, nachdem sich im Oberligateam die Verletzungssituation entspannt hatte, auf einen breiten Kader zurückgreifen – unter anderem stürmte Leandro Stehle neben Hoffmann. Wie erwartet hatten die Ravensburger viel den Ball, Eschach war aber bemüht, nicht zu tief zu stehen. Der erste Aufreger aus Sicht des TSV: In der 22. Minute fiel FV-Kapitän Tim Lauenroth am rechten Strafraumeck auf den nimmermüden Fabian Elshani, Schiedsrichter Nicolas Dorss war das aber zu wenig für einen Elfmeter. In der 35. Minute behauptete auf der anderen Seite wieder Hoffmann den Ball – Moritz Hartmann erzielte bei seiner Rückkehr in die Startelf das 2:0.

Geballte Erfahrung in der Verteidigung

Direkt nach Wiederanpfiff waren die Eschacher unaufmerksam in der Defensive, Tim Lauenroth nutzte das zum 3:0. In der 46. Minute schien die Partie entschieden, aber fast im Gegenzug patzte der FV: Einen Moment lang passte die Ordnung nicht und Daniel Hörtkorn konnte nicht richtig klären – Elshani war mit dem 1:3 zur Stelle. Das Tor verschaffte den Eschachern Auftrieb, sie schafften es aber nicht, die Defensive des FV zu knacken. Dort stand allerdings auch eine Menge Erfahrung: Im Defensivblock aus Torwart, Viererkette und Sechser waren nur zwei Spieler tatsächlich U23. An und in des Gegners Strafraum war dagegen die FV-Jugend in der Regel unter sich: In der 64. Minute passte Stehle (19 Jahre) rechts hinaus auf Rechtsverteidiger Luis Halder (19), aber dessen scharfe Hereingabe verpasste Hoffmann (21) knapp.

Eschachs Trainer Philipp Meißner versuchte, über Einwechslungen Impulse zu setzen. In der 76. Minute wäre das beinahe von Erfolg gekrönt gewesen: Niklas Rummler ließ zwei Ravensburger liegen, sein Pass ging aber in den Rücken des mitgelaufenen Max Bröhm. Die Schlussphase kontrollierten dann wieder die Ravensburger. In der 90. Minute traf TSV-Kapitän Robin Merz im eigenen Strafraum zugleich den Ball und den eingewechselten FV-Linksverteidiger Nelson Votu. Der Schiedsrichter wertete das als Foul und pfiff Strafstoß. Beim Elfmeter von Lauenroth war Eschachs Torwart Maik Strobel zwar in der richtigen Ecke, der Schuss war aber zu platziert.

Viel Kritik vom Trainer gibt es nicht

„Meine Mannschaft hätte den Sieg noch souveräner herausspielen können, das 1:3 fiel zu schnell nach unserem dritten Tor“ – ansonsten hatte FV-Trainer Fabian Hummel am Sonntagnachmittag nicht viel zu kritisieren: „Eschach hatte außer dem Treffer keine Torchance.“ Für Meißner war „der Sieg für den FV verdient, ist aber zu hoch ausgefallen“. Eschachs Trainer fügte hinzu: „Eine Niederlage bringt uns nicht aus dem Konzept.“